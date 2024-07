"Les chantiers ont un à trois mois de retard": pourquoi le secteur de la construction fait face à des soucis de délais

Les petites entreprises donc, sont plus flexibles, les sous-traitants aussi. Florian Cop, responsable d'une société de location de matériel de construction à Liège n'a jamais eu autant de travail à cette époque de l'année. "La location a bien tourné et continue de bien tourner ici, on a un camion qui part livrer quatre machines et on livre encore 15 machiens aujourd'hui", explique-t-il. "On continue reste ouverts et on continue de livrer les sociétés de construction pendant le mois et juillet et le mois d'août."

"Des retards énormes"

D'autres entreprises ont, elles, pris beaucoup de retard. Du jamais vu selon Niko Demeester, Administrateur-délégué de la fédération de la construction Embuild. "C'est historique ce qu'on a vécu le mois dernier", confie-t-il. "Il y a des retards énormes qui sont sont accumulés, dûs aux intermpéries incessantes, qui fait que les chantiers connaissent un à trois mois de retard, et ça c'est un nouveau record."

Ces retards n'arrangent personne, surtout pas les clients. Du côté des chefs d'entreprise, l'équation est claire: pas de travail, pas de rentrées d'argent. "Cela veut aussi dire qu'on n'a pas pu envoyer les factures pour faire les revenus nécessaires pendant que les coûts fixes continuent d'augmenter", souligne Niko Demeester. "Pendant les mois derniers, les retards cumulés ont mené deux tiers des entreprises de construction à un problème de trésorie."