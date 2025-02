Les salaires n'augmenteront pas au-delà de l'indice ces deux prochaines années

Les travailleurs belges ne verront pas leurs salaires augmenter au-delà de l'index en 2025 et 2026. Le Conseil central de l'économie a confirmé une marge salariale nulle, comme ces deux dernières années. Seule l’indexation automatique continuera d’adapter les salaires à l’inflation.

Le handicap salarial - la différence entre les coûts salariaux horaires en Belgique et dans les pays voisins - est estimé à 1% par le CCE. Le rapport sur la marge salariale marque le début des négociations salariales. Les syndicats négocient ensuite avec les employeurs non seulement les salaires, mais aussi, par exemple, le régime de chômage avec complément d'entreprise (l'ancienne prépension) ou les réductions de travail en fin de carrière.

Les salaires pourront toutefois toujours augmenter en fonction de l'inflation. L'indexation automatique garantit en Belgique que les salaires augmentent au fur et à mesure que la vie devient de plus en plus chère. Le nouveau gouvernement De Wever a garanti ce principe dans son accord de coalition.