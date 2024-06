L'inflation alimentaire baisse pour le 14e mois consécutif, selon Testachats

Tous les mois, l'organisation calcule l'inflation alimentaire dans sept chaînes de supermarchés, sur plus de 3.000 produits. Selon ses calculs, elle a atteint 2,34% en mai, contre 2,48% en avril et 2,73% en mars.

Les catégories de produits qui ont le plus contribué à l'inflation en mai sont les pommes de terre (+14%), les aliments pour animaux de compagnie (+7%), les boissons non alcoolisées (+5%) et les produits de la pêche (+5%), détaille Testachats. Par contre, les prix ont baissé notamment pour la viande de porc (-3,9%), les produits en papier et le papier ménager (-2,8%), les fruits (-2,5%) et le pain (-1,4%).