L'Union africaine dit avoir déjoué une tentative de fraude de 6 millions de dollars

L'Union africaine a déclaré mardi qu'une tentative d'escroquerie de plus de six millions de dollars sur des comptes détenus dans la principale banque éthiopienne avait été déjouée.

L'UA a déclaré qu'un individu ne travaillant pas pour elle avait tenté de retirer l'argent de ses comptes à la Commercial Bank of Ethiopia (CBE), par le biais de faux ordres de paiement à divers destinataires, -pour des travaux de construction et de forage d'eau.

"Nous saluons la vigilance et l'action rapide du personnel de la CBE et de notre département financier qui ont réussi à déjouer la tentative frauduleuse, ce qui a permis de ne pas retirer de fonds, d'éviter une perte potentielle et de garantir que l'intégrité de nos contrôles financiers et de notre gestion reste intacte", a déclaré l'UA dans un communiqué.