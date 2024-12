Notre économie croît à un rythme "modéré": les Belges doivent-ils s'attendre à une future indexation de salaire?

"On a un petit retard dans l'indexation des salaires et on a encore eu une croissance de l'emploi ces dernières années. Donc on a une évolution favorable du pouvoir d'achat des ménages. On s'attend aussi à ce que les ménages réduisent légèrement leur taux d'épargne. Et donc ça, ça devrait doper la consommation des ménages. Alors pas dans des proportions exceptionnelles, mais suffisamment pour finalement arriver à une croissance de l'économie dans son ensemble honorable", explique Pierre Wunsch, gouverneur de la Banque Nationale de Belgique.

Un comparatif avec l'Allemagne, les Pays-Bas et la France montre que les salaires en Belgique augmentent toujours plus vite que dans nos pays voisins. Cette hausse est même 1% supérieure aux précédentes projections de la BNB. Cet écart salarial plus important s'explique principalement par le système belge d'indexation automatique.

Cette indexation est notamment due à l'inflation en hausse. Celle-ci a grimpé à 4,3% en 2024, principalement en raison d'une inflation alimentaire plus élevée (à cause principalement du tabac) et d'une hausse des prix de l'énergie.