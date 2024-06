Perturbations vendredi soir et samedi sur la E314 en direction de Louvain et Bruxelles

Des travaux seront menés à partir de 20h00 vendredi sur la E314 entre Holsbeek et le complexe Vunt en direction de Louvain et de Bruxelles. La circulation ne se fera dès lors plus que sur une seule voie jusque samedi soir, a annoncé l'Agence flamande des routes et de la circulation (Agentschap Wegen en Verkeer). La sortie Wilsele restera également fermée pendant la durée des travaux.