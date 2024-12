Plus de 40.000 suspicions de fraude au crédit l'an dernier: comment marche la loi "anti-blanchiment"?

Depuis plusieurs années, la lutte contre le blanchiment d'argent est devenue une priorité pour de nombreux pays européens, et notamment la Belgique. Le but est de repérer le plus rapidement possible les comportements suspects. Une volonté des pouvoirs publics qui s'est sérieusement renforcée au lendemain des attentats.

Le 22 mars 2016, le pays s'en souvient, des explosions éclatent à l'aéroport et dans le métro. Ceux vagues d'attentats meurtrières ont abouti à un constat après enquête: les deux étaient en partie financées par le blanchiment d'argent.

Pour de lutter contre ce fléau, ce qui est sur la table des politiques depuis longtemps prend un autre sens. Tout s'accélère, une nouvelle loi fait son entrée dans le moniteur belge. "Ça a accéléré les choses et ça a aussi mis l'emphase sur la loi anti-blanchiment mais aussi anti-financement du terrorisme", explique Sabrina Scarna, avocate fiscaliste. "On a vraiment mis sur pied d'égalité le blanchiment et le financement du terrorisme. Et donc c'est vraiment une loi qui vise à lutter contre les deux. Clairement depuis les attentats de Paris et de Bruxelles, l'emphase est mise aussi sur cet aspect des choses."