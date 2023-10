Pourtant approvisionné par la Mer du Nord, le Belge mange peu de poisson et pas local: comment expliquer ce désamour?

Au rayon poissonnerie de ce supermarché, une quinzaine de variétés de poissons frais, mais en réalité, seuls 2 poissons vendus ici sont belges : le merlan et les filets de sole. Tous les autres, y compris le cabillaud, sont importés.



Mais alors où peuvent bien atterrir tous nos poissons pêchés en mer du Nord ? À la recherche de ces trésors noirs-jaune-rouge, nos yeux sont attirés chez un marchand de poisson de renom. Ici, une soixantaine d’espèces, mais une fois encore, mauvaise nouvelle : "On a 4 sortes de la Mer du Nord seulement", explique le gérant. "Le reste vient du monde entier".



Ce que Mohammed vend le plus n’est pas belge. D’ailleurs, ses meilleures ventes font du chemin avant d’arriver ici : le Cabillaud provient d’Islande, le Saumon d’Irlande et d’Écosse et les crevettes sauvages, du Nigeria.

60% vers l'étranger



Pourtant, notre mer du Nord regorge de millions de poissons, dont 40 variétés sont vendues à la criée à Zeebruges. De la sole, de la plie mais aussi des espèces moins connues comme le congre, le tacaud ou encore le chinchard mais 60% de cette pêche belge est envoyée à l’étranger.



Un comble pour le secteur qui lance aujourd’hui une campagne pour ramener le poisson belge dans nos assiettes. Diffusé sur les réseaux sociaux, un film vente le travail de notre pêche en Mer du Nord et tente de responsabiliser les Belges à manger local.