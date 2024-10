Soyez attentifs à vos domiciliations: connaissez-vous les "CORE", qui prélèvent automatiquement l'argent sur votre compte bancaire?

Par facilité, de plus en plus de personnes optent pour un système de domiciliations pour régler leurs factures. Les domiciliations dites "CORE" permettent à une organisation de prélever directement de l'argent sur votre compte en banque. Mais n'est-ce pas risqué? Existe-t-il des règles pour ce type de domiciliations? Et quid de la sécurité? Peut-on être remboursé en cas de désaccord? On fait le point.