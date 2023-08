Un bénéfice net en hausse pour le bancassureur Argenta au premier semestre 2023

Le bancassureur belge Argenta a révélé jeudi un bénéfice net de 132 millions d'euros au premier semestre 2023, soit une hausse de 88 millions par rapport aux six premiers mois de 2022. Ce sont principalement l'augmentation des revenus nets d'intérêts et l'absence de sinistres importants au printemps qui ont permis au groupe d'afficher ces résultats dans le vert.

Les activités bancaires d'Argenta dévoilent un bénéfice net de 91 millions d'euros, soit 54 millions de plus qu'au premier semestre 2022. Du côté des assurances, le groupe pointe un résultat net de 37 millions d'euros, contre 32 millions un an plus tôt.

Grâce à l'augmentation des taux d'intérêt sur les marchés financiers, le groupe Argenta signale un revenu net d'intérêts de 387 millions d'euros, soit une hausse de 53% par rapport au premier semestre 2022. La reprise des marchés a également permis aux activités de gestion de patrimoine du bancassureur de retrouver leur niveau de fin 2021, avec 12,5 milliards d'euros de produits d'investissement sous gestion, et les revenus de cette activité ont dépassé les 100 millions d'euros.