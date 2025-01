"Un ménage peut économiser 500€ par an en changeant ses habitudes": les conseils du Panier RTL info-Testachats

Comme chaque mois, nous faisons le point sur l’inflation en supermarchés grâce au panier RTL info-Testachats. Le prix de plus de 3000 produits de base est analysé dans 7 chaînes de supermarchés. L’inflation dans les supermarchés a légèrement reculé en décembre 2024. Une accalmie après plusieurs mois consécutifs de hausse. Julie Frère, porte-parole de Testachats, salue cette diminution : "Bonne nouvelle, pour le dernier mois de l’année 2024, l'inflation a légèrement baissé, passant de 3,23 % en novembre à 2,81 %. Cette baisse met fin à cinq mois consécutifs de hausse de l’inflation : une bonne nouvelle." Cependant, les prix restent bien supérieurs à ceux de janvier 2022.

500€ d'économie possibles par an...

Malgré ces hausses continues, pour les consommateurs, des marges d’économies existent. Selon Testachats, "un ménage de deux personnes peut économiser plus de 500 euros par an" en modifiant ses habitudes d’achat. Julie Frère conseille notamment de comparer systématiquement les prix entre les différentes enseignes, de privilégier le prix au litre ou au kilo pour évaluer le coût réel des produits, de rester vigilant face aux promotions parfois trompeuses et de considérer les marques distributeurs qui offrent souvent une qualité comparable aux grandes marques nationales et internationales à un prix plus avantageux.