Une année 2024 pourrie pour les viticulteurs belges: de nombreux producteurs ont perdu la quasi totalité de leurs récoltes

Avec une production de 1.225.747 litres de vin en Belgique, l'année 2024 ne représente qu'un tiers du rendement de celui de 2023 qui, il est vrai, fut une année record avec une production de plus de 3,4 millions de litres.

Les caprices de la météo, et singulièrement les gelées de la fin du mois d'avril, ont pourri la vie des viticulteurs belges en 2024. Près d'un sur cinq a perdu l'intégralité ou presque de sa récolte l'an dernier, selon les chiffres publiés jeudi par le SPF Économie.

Si la chute est réelle (-64%), pour un cru 2024 également marqué par un printemps très humide, les statistiques des années précédentes permettent de quelque peu relativiser. La diminution de production n'est "que" de 9,8% par rapport à l'année 2021 (1,359 million de litres). De plus, "malgré les rendements limités, les vignerons ont réussi à produire une fois de plus des vins de qualité, grâce à leur savoir-faire", souligne le porte-parole du SPF Économie.

Derrière le recul général de 64% en 2024, les productions de vin rouge (-76%) et de vin mousseux rosé (-78%) font encore moins bien. Une explication possible, selon l'administration, serait que les faibles rendements ont poussé les viticulteurs à se concentrer sur leurs produits de base, à savoir, dans notre pays, le vin blanc (mousseux). Le vin mousseux blanc (-62%), le vin blanc (-64%) et le vin rosé (-54%) ont également subi de fortes baisses de production.

En 2023, la production wallonne de vin avait été légèrement supérieure à la production flamande (53,5% contre 46,5 %). En 2024, le rapport s'est inversé puisque les viticulteurs flamands ont produit 672.171 litres, soit 21% de plus que leurs homologues wallons (553.576 litres). Le Hainaut reste la province du pays qui produit le plus de vin, essentiellement du blanc mousseux.