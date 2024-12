Les vins sans alcool ont de plus en plus de succès mais ne séduisent pas cet œnologue: "On dirait du jus de raisin"

Les boissons sans alcool ont pris de la place dans nos rayons : vins, champagne ou encore gin, il existe désormais une grande variété de différentes boissons non alcoolisées pour faire la fête. Une tendance qui plait de plus en plus. Les ventes augmentent durant cette période.

Durant le mois de décembre, les magasins Delhaize voient les ventes de ce type de produits augmenter : 200 000 bouteilles de vin ou mousseux, 1 million de bières et 170 000 pour les apéritifs. "C’est relativement énorme", dit Karima Ghozzi, porte-parole de Delhaize.

Pour Éric Boschman, œnologue, même si ces boissons ont toutes leurs raisons d’exister, elles n’arrivent pas vraiment à ressembler aux boissons alcoolisées, surtout pour le vin rouge qui est difficile à imiter. "C’est extrêmement sucré, on dirait du jus de raisin mais sans les arômes du jus de raisin, sans la complexité que l’on peut avoir dans ces jus, estime-t-il après avoir goûté du vin rouge sans alcool. On a des tanins, on a de l’acidité, mais énormément de sucre". Pour lui, il vaut mieux privilégier d'autres boissons naturellement non alcoolisées, telles que le thé ou le kombucha (boisson fermentée, ndlr).