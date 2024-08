Accident entre un TGV et un tracteur à Tournai: le trafic reprend

Le trafic peut reprendre depuis mardi 16h00 sur la ligne ferroviaire 94, reliant les villes de Tournai et Hal, indique un porte-parole d'Infrabel, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Les trains ne pouvaient plus circuler depuis peu avant 08h00 mardi matin après qu'un TGV a percuté la remorque d'un tracteur immobilisé sur un passage à niveau à Béclers (Tournai).

Cette interruption a entraîné de fortes perturbations alors qu'en raison de travaux sur la ligne à grande vitesse reliant la France à Bruxelles, les TGV et Eurostar reliant Londres et Bruxelles/Amsterdam doivent emprunter la ligne 94. Au total, "quatre TGV et quatre Eurostar ont été annulés. Trois Eurostar ont été détournés par Mons", précise le porte-parole d'Infrabel.

Le trafic a pu reprendre dans les deux sens depuis 16h00, en ce compris les trains internationaux vers/depuis Lille et Londres, souligne le porte-parole.