Adolescent poignardé en France: quatre suspects en garde à vue

Quatre personnes, dont un père et ses deux fils, étaient en garde à vue jeudi soir dans le cadre d'une enquête pour "assassinat", deux jours après la mort d'un adolescent de 15 ans dans le département français de la Drôme, a indiqué le parquet de Valence.

Le père et un fils mineur se sont rendus à la police dans la soirée. Un autre fils, âgé de 27 ans et soupçonné d'être l'auteur du coup de couteau mortel, avait fait de même quelques heures plus tôt, a expliqué le procureur.

Ils ont été placés en garde à vue, comme une autre personne arrêtée mercredi et soupçonnée de les avoir aidés à fuir le quartier sensible de la Monnaie, où s'est déroulé le drame mardi soir.