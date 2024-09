Afrique du Sud : cinq morts dans un accident de car après une semaine meurtrière

Plus tôt cette semaine, un autre car en provenance du Zimbabwe s'était déjà renversé dans la province de Limpopo. Bilan : 10 morts et 35 blessés.

"De nombreux passagers ont été blessés à des degrés divers et ont été hospitalisés", a ajouté le ministère.

"La fatigue pourrait avoir été une cause de cet accident", ont estimé les autorités.

Quatre hommes et une femme ont péri lorsque le véhicule s'est renversé dimanche vers 17h30.

Le ministère des Transports de la province "a la tristesse d'annoncer un second accident de car meurtrier en moins de cinq jours", selon un communiqué.

Et samedi, au moins 11 personnes ont été tuées dans une collision frontale dans la province du Kwazulu-Natal, dans l'est de l'Afrique du Sud.

Toujours samedi dans la même province, au moins six partisans du parti d'opposition uMkhonto Wesizwe ont péri lorsque le chauffeur de leur minibus en a perdu le contrôle.

L'Afrique du Sud dispose de l'un des réseaux routiers les plus développés du continent mais a aussi un des pires bilans en matière de sécurité routière, à cause notamment du mauvais état des véhicules et de la conduite imprudente des automobilistes.