Aïssa Mokhtari jugé pour le meurtre d'un enfant âgé de 18 mois à Jumet

Le 29 septembre 2021, un pédiatre du Grand hôpital de Charleroi avise les autorités judiciaires de la mort suspecte de l'enfant. La maman et son nouveau compagnon sont alors privés de liberté lors de l'ouverture de l'enquête.

Quelques heures plus tôt, la maman avait appelé les secours et leur avait demandé de se rendre chez elle à Jumet, où son fils se trouvait en compagnie de son nouveau compagnon, l'accusé. Selon ce dernier, l'enfant s'est noyé dans le bain, alors qu'il l'avait laissé seul durant quelques minutes. Or, selon les urgentistes, l'enfant n'était pas mouillé.