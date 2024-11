Alerte à la valise radioactive à Stockel: la station de métro et l'accès au parking rouverts

Partager:

Aux alentours de 16 h, un colis suspect a été signalé au niveau du parking de la galerie commerciale Stockel Square, à Woluwe-Saint-Pierre. La police a procédé à une évacuation du centre commercial et de la station de métro Stockel avant l'arrivée des services de déminage. La valise pourrait contenir un élément radioactif, l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est en route.

En fin d'après-midi, à Woluwe-Saint-Pierre, un centre commercial et une station de métro ont été évacués d'urgence. Vous êtes nombreux à nous avoir envoyé un message via le bouton orange Alertez-nous. "Évacuation de la galerie Stockel Square d’urgence par la police et ambulance", indique Anaïs, tandis que David explique : "Colis suspect à la station Stockel plus aucun métro, police sur place". Des faits que corroborent Jonathan et Haluk : "Colis piégé sur le parking de Stockel", "Gros déploiement de police à Stockel, galerie évacuée". Tout le parking est barré Que se passe-t-il réellement ? Contacté par nos soins, le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre indique qu'une valise aurait été déposée en matinée sur le parking du centre commercial. La valise pourrait contenir des éléments radiocatifs : "Le déminage est toujours sur place, mais c'est une valise qui ne contient pas d'explosif, mais elle pourrait renfermer du contenu radioactif. Nous sommes en contact avec l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire", explique le bourgmestre Benoît Cerexhe. Un des détails qui étonne dans cette affaire, c'est que la valise a été emballée comme un cadeau. "C'est quand même spécial", reconnaît le bourgmestre de la commune.

"Il y a déjà eu une première approche par le déminage, les pompiers sont là. En fonction des constats des pompiers et du déminage, on va prendre une décision sur le sort à réserver pour cette valise. On ne prend aucun risque." Finalement, c'est l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire qui devra se rendre sur place pour prendre en charge la valise suspecte. La suspicion que ce soit un objet radioactif semble donc se confirmer. Évacuation Peu avant 16 h, des agents de sécurité ont évacué le parking du Stockel Square d'urgence. Norbert nous raconte : "Ma fille est à la crèche au bout du parking, un garde nous a dit qu'il faut évacuer pour des raisons de santé. Tout le parking est barré à l'arrière du Stockel Square. J'ai vu la police arriver et le service de déminage". Norbert ne cache pas son inquiétude face à l'engouement des autorités et des services de secours, vu la proximité avec la crèche.