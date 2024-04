Alix Verbruggen présenté comme un "comique, non violent"

La personnalité du second accusé a été évoquée vendredi après-midi, dans le cadre du procès en assises de Gaëtan Legros et d'Alix Verbruggen, qui doivent répondre de l'assassinat de Nico Becker et d'incendie volontaire.

Une jurée a redemandé à Alix Verbruggen son implication dans les faits. "Après que Gaëtan a tiré sur Nico, je l'ai aidé à le mettre dans son véhicule. On a ouvert les portes, on l'a chacun pris par une extrémité du corps et on l'a chargé."

Les parents d'Alix Verbruggen se sont présentés à la barre en début d'après-midi. Sa maman confie: "il n'a jamais chômé, il a toujours travaillé. Il commençait à voler de ses propres ailes en allant au Vieux Noyer, où il travaillait en cuisine. Il était fier de cette perspective, il voulait stabiliser son existence vu que son parcours scolaire avait été compliqué. Cela lui permettait de trouver une certaine indépendance. Il gagnait en maturité. Son père et moi le considérions comme un intellectuel fainéant; il ne profite pas de son intelligence. Il est très gentil et serviable. Il aime rire et s'amuser."