Angélique a disparu en 1990: une vaste opération de recherche a été menée à Maasmechelen ce mercredi

Des policiers et des membres de la protection civile inspectaient le chemin de halage, tandis que des tronçonneuses se faisaient entendre dans la zone naturelle de Maaswinkel, à proximité.

Une vingtaine de véhicules de la protection civile et de la cellule des personnes disparues de la police étaient déployés mercredi matin le long du Zuid-Willemsvaart à Malines-sur-Meuse, une entité de Maasmechelen (province du Limbourg). Un bateau de la police fédérale a été mis à l'eau. Des chiens pisteurs et des plongeurs se trouvaient également sur place.

Il s'agit d'une opération planifiée dans le cadre de l'enquête sur la disparition d'Angélique Hendrix. Cette dernière, alors âgée de 19 ans, avait disparu le 13 juillet 1990 après avoir quitté à vélo le domicile de ses parents à Stein, aux Pays-Bas. Près d'un an après sa disparition, le 20 mai 1991, un crâne avait été retrouvé de l'autre côté de la frontière, à Maasmechelen. Au début du mois d'octobre 2024, la nouvelle législation belge en matière d'ADN a permis d'établir que ce crâne était celui de la Néerlandaise.

"La police belge a lancé une opération de recherche mercredi matin dans une zone naturelle de Maasmechelen, où le crâne de la disparue avait été trouvé en 1991. L'opération durera plusieurs jours. Les policiers recherchent d'éventuelles traces et des objets ayant appartenu à Angélique Hendrix. Les autorités belges ont déjà fouillé la zone en question en 1991. Aucun autre reste humain n'avait alors été découvert. La zone fait cependant à nouveau l'objet de recherches approfondies plus de 30 ans plus tard, à la suite d'une demande d'entraide judiciaire des Pays-Bas", a indiqué mercredi matin la police du Limbourg néerlandais.

La police belge est responsable des recherches, qui se déroulent sur le territoire belge, conformément aux lignes directrices et aux procédures de notre pays. Des agents de la police du Limbourg néerlandais assistent néanmoins à l'opération menée à Malines-sur-Meuse. Les proches d'Angélique Hendrix ont par ailleurs été informés de cette vaste opération de recherche.