Anvers: 17 arrestations dans une enquête liée au milieu de la drogue

Des perquisitions menées en Belgique et dans plusieurs pays européens, dans le cadre d'une vaste enquête menée à Anvers et visant le milieu de la drogue, ont conduit mardi matin à 17 arrestations au total, a-t-on appris mardi. Le dossier concerne une organisation criminelle albanaise.

Douze perquisitions ont eu lieu en Belgique: à Anvers, Schoten et Sint-Niklaas. Elles ont été menées en collaboration entre la police judiciaire fédérale et la police locale d'Anvers. Des perquisitions ont également eu lieu en Allemagne, France, Italie, aux Pays-Bas et en Autriche.

Onze suspects ont été interpellés en Belgique et six, à l'étranger, qui attendent une éventuelle extradition vers notre pays.