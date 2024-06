Au moins six blessés dans l'explosion d'un immeuble à Hoboken

Au moins six personnes ont été blessées dans l'explosion qui a soufflé jeudi matin la partie supérieure d'un immeuble à Hoboken (Anvers), ont indiqué les pompiers locaux sur le réseau social X (ex-Twitter).

Les pompiers n'étaient pas en mesure d'indiquer l'état dans lequel se trouvaient les six personnes secourues.

Les deux étages supérieurs de l'immeuble qui en compte trois ont été gravement endommagés par l'explosion, selon les pompiers.

La phase opérationnelle et communale du plan de catastrophe a été activée, a signalé le cabinet du bourgmestre d'Anvers Bart De Wever (N-VA). Le maïeur a déclaré que ses "pensées vont aux victimes et à leur famille". Il se rendra probablement sur les lieux plus tard. Il laisse pour l'instant la place aux services de secours pour qu'ils puissent mener leurs opérations.

La cause de l'incident n'est pas encore connue. Il pourrait s'agir d'une explosion de gaz.