"Ça me met hors de moi": Bérénice réagit au vol de la tirelire du Télévie de la jeune Kiara

Trois jours avant le Nouvel An, vers 1h30 du matin, deux jeunes personnes ont dérobé la tirelire du Télévie de Kiara, une jeune fille de 10 ans atteinte d'une leucémie. La tirelire était posée sur le comptoir d'une friterie, à Houdeng (La Louvière). "C'est malheureux car c'est une cause importante, que la petite fille ne demande rien à personne. Elle cherche juste à récolter de l'argent pour une bonne cause. Voler de l'argent pour des gens malades, je trouve ça très petit", nous a confié Benjamin Chaltin, employé de la friterie.

Bérénice, qui porte cette opération "pièces rouges" avec Léon, ne décolère pas. "Je vais essayer de rester polie et correcte parce qu'il ne faut pas s'énerver, mais ça me met hors de moi. Vraiment, j'ai une rage dingue depuis que j'ai appris cette histoire. Ce sont quelques euros, je sais que certaines personnes ont besoin de ces quelques euros, mais là, quand on connaît l'histoire de Kiara qui a été touchée par la maladie, qui a récolté 3,2 tonnes l'année dernière grâce à toutes ces petites tirelires, qui remet ça parce que, ça y est, ses cheveux ont repoussé, elle commence à pouvoir revivre, à ne plus avoir de traitement. Elle veut atteindre les 500 kilos pour l'année prochaine. Et là, on prend ces quelques euros, ça me met dans une rage folle. Vraiment, je ne comprends pas".