"C'est Titanic à bord": un vol américain perturbé par une fuite dans les toilettes, l'avion rapidement inondé

Le 7 décembre, un vol d’American Airlines entre Dallas et Minneapolis a connu un incident inattendu : une fuite dans les toilettes a rapidement envahi l’allée centrale de la cabine. Les passagers, surpris et inquiets, ont vu les eaux usées progresser sans que l’équipage puisse immédiatement maîtriser la situation.

L’incident, bien que gênant, a pris une tournure humoristique lorsqu’un passager a partagé la scène sur TikTok. La vidéo, vue plus de 7 millions de fois, est accompagnée de la célèbre chanson de Céline Dion, My Heart Will Go On, un clin d'œil ironique au film Titanic. "Le film diffusé à bord? Titanic", a plaisanté l'auteur de la vidéo.