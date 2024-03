"C’était impressionnant": une dizaine d’individus armés de barres de fer forcent les portes de la société immobilière Toit&moi

Une dizaine de personnes de personnes se sont présentés à la porte du siège de la société montoise de logements sociaux Toit&moi. Ils étaient armés de machettes et de barres de fer et ont forcé les portes.

Julie Roisin, la responsable communication de la société qui était sur les lieux par hasard avec deux gestionnaires d’accueil, raconte : "Un locataire et un homme se sont présentés et on les a laissés entrer. Dans les secondes qui ont suivi, un attroupement de personnes, armés de barres de fer notamment, est arrivé mais on ne leur a pas ouvert. Ils étaient tellement déterminés. La vitre du châssis a cédé sous les coups de battes et les individus ont pu pénétrer dans le hall d’accueil". Tout est arrivé très vite et c’était "impressionnant", confie-t-elle.