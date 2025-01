"C'était un papy, un papa, un mari": Henri, 63 ans, décède après trois passages aux urgences, son fils déplore un manque de professionnalisme

"Rien n'était pris au sérieux", déplore Patrick Joeghmans, le fils d'Henri, auprès de Sudinfo. Ce n'est que lors du troisième passage aux urgences du CHC Hermalle (et la quatrième visite aux urgences au total), après l'insistance de la famille, qu'Henri est finalement gardé en observation. Malheureusement, il est alors trop tard. Henri fait un arrêt cardiaque et perd 2,5 litres de sang accumulés dans son estomac et ses poumons. Plongé dans un coma artificiel, il décède 17 jours plus tard.

"On nous disait d'attendre 48 heures pour évaluer la situation", se souvient Patrick, amèrement. "Certains médecins nous ont dit que tout cela aurait pu être évité s'il avait été pris en charge à temps". Pour le fils d'Henri, il est incompréhensible que les rapports médicaux mentionnent l'absence de saignement lors des premières visites aux urgences. "Il est évident que mon papa n'a pas cessé de saigner avant d'être enfin pris en charge. Il avait 2,5 litres de sang dans son estomac!"

Le décès d'Henri laisse un profond sentiment d'injustice et de colère chez ses proches. "C'était un mari, un papa, un papy. Tout ça c'est fini parce qu'il y a eu un manque de professionnalisme des médecins. J'aurais préféré qu'il parte chez lui, d'un arrêt cardiaque, plutôt que de le voir souffrir ainsi", conclut Patrick. "On peut me donner tout l'or du monde, ça ne me rendra pas mon papa".

Le CHC n'a pas souhaité répondre aux accusations de la famille, invoquant le secret médical.