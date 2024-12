"Il aurait pu mourir ou finir en chaise roulante": Didier appelle le 112 pour son papa de 90 ans, l'ambulance arrive après... 50 minutes

Didier appelle le 112 un dimanche matin vers 6 h pour une douleur à la poitrine de son père de 90 ans. Le début d'une longue période d'attente pour le quinquagénaire : les secours arrivent presque 50 minutes plus tard... à cause de travaux sur la route. Comment est-ce possible ?

"On reste quelques minutes au téléphone, on me dit qu'on envoie une ambulance en urgence", se rappelle le quinquagénaire originaire de Fouron-Saint-Martin. Il explique être resté aux côtés de son père : "Il a mal dans la poitrine, je crains un problème cardiaque, je ne touche à rien, je reste tranquille", indique Didier.

Didier, 54 ans, nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous pour nous signaler un délai d'intervention particulièrement long des services de secours. Un dimanche matin, la mère de Didier l'appelle en urgence, elle lui explique que son père se plaint de douleurs à la poitrine. Habitant à quelques mètres à peine, il s'empresse d'aller à son chevet, et appelle le 112 quelques minutes plus tard, vers 6 h 06.

Les minutes passent, et l'ambulance n'arrive pas. "On attend, on attend... Je vais à la fenêtre, je ne vois rien, je reviens auprès de mon papa, je me dis qu'ils m'ont oublié", s'inquiète-t-il. La crainte prend le dessus, Didier rappelle le 112 presque 50 minutes plus tard : "J'entends les sirènes à ce moment-là", se rappelle-t-il. Il s'empresse d'aller leur ouvrir et garde ses doléances pour plus tard, après la prise en charge de son père. Un infirmier urgentiste fait le nécessaire, pendant que Didier s'entretient avec les ambulanciers : "Je leur demande comment ça se fait qu'ils arrivent là si tard, ils m'expliquent qu'ils ne pouvaient pas se mettre en danger à certains endroits à cause de travaux".

"À la fin du compte, c'est un problème qui s'est résolu, il n'y avait pas de danger de mort, mais si c'était plus grave... Quand il y a urgence, il y a urgence, s'il faisait un arrêt cardiaque, il pouvait mourir ou finir en chaise roulante, ça me met en colère !", s'exclame Didier, qui prend une décision radicale. "Si ça arrive encore, je n'appelle plus l'ambulance, je prends la voiture !"

Des travaux sur la route

Pour comprendre les raisons de ce retard, nous avons contacté Marcel Van der Auwera, chef de service aide urgente au SPF Santé publique. Selon lui, des travaux routiers dans la région de Fourons sont à l'origine du problème. "Les travaux routiers ont été annoncés par une circulaire en néerlandais", explique-t-il. "Notre inspection de l'hygiène a demandé s'il y avait une circulaire en français. C'est notre administration qui a fait la traduction et qui a transmis au siège 112."