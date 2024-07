Cowboy suspend son jeu de course après la polémique

Le fabricant de vélos électriques Cowboy a suspendu son jeu "Race" lancé au début du mois dans lequel les cyclistes sont invités, dans l'application connectée au vélo, à faire la course sur 500 mètres. L'entreprise entend ainsi faire fondre l'indignation suscitée par cette fonctionnalité et annonce qu'elle va en réévaluer la sécurité.

L'institut Vias avait réagi avec inquiétude au lancement du jeu et aux Pays-Bas, la maire d'Amsterdam, Femke Halsema, l'avait qualifié d'"absurde et irresponsable" avant de porter le dossier devant la police et la justice.

La vive réaction des autorités amstellodamoises s'explique en partie par le fait que la ville a vu le nombre d'accidents de vélo, et en particulier d'accidents impliquant des vélos électriques, augmenter fortement au cours des dernières années. Chaque jour, sept cyclistes en moyenne y sont blessés.