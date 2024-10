De nombreux prévenus absents au procès de trafiquants de drogue dans les ports

La partie belge et liégeoise du démantèlement d'un important trafic concerne les activités d'extractions de cargaisons clandestines de cocaïne dans le port d'Anvers. La drogue arrivait d'Amérique du Sud et transitait par la Belgique, où elle était extraite de cargaisons dans lesquelles elle était dissimulée. Elle était ensuite acheminée vers la mafia calabraise. La drogue circulait à travers différents pays d'Europe et l'enquête avait concerné plusieurs pays, dont l'Allemagne, l'Ukraine et l'Italie.

Un dossier similaire impliquant 128 prévenus est en attente de jugement devant la justice bruxelloise. La justice liégeoise traite pour sa part le volet qui concerne l'activité d'extraction qui était basée à Grâce-Hollogne en 2020.