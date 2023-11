Décès de Ciena à la crèche Dourlet à Charleroi: un nouveau procès le 24 janvier 2024

L'enquête, qui a duré plus de cinq ans, a conduit à l'inculpation de trois puéricultrices de la crèche. Ces dernières contestent la non-assistance à personne en danger. L'enfant s'est endormi vers 13h00 et son décès a été constaté peu avant 16h00. L'enfant se trouvait sur le ventre, à l'encontre des recommandations de l'ONE (Office de la Naissance et de l'Enfance). Fin juin dernier, le tribunal correctionnel a ordonné la réouverture des débats. Pour éclaircir les zones d'ombre sur les circonstances et l'heure du décès du bébé, quatre témoins, dont des médecins et experts médicaux intervenus lors des faits ou dans le dossier, ont été invités pour audition lundi après-midi.

Le médecin qui a autopsié le corps de Ciena, avec l'accord des parents, a indiqué "qu'il est quasiment impossible de dire si la position ventrale de l'enfant est la cause de son décès, même s'il s'agit là d'un facteur à risque et qu'il n'est pas normal d'entendre un enfant de cet âge ronfler." La pédiatre, qui suivait le bébé, a confirmé l'absence de problème de santé chez l'enfant. La médecin du SMUR et le médecin urgentiste de l'hôpital carolo ont constaté que le corps de cette dernière présentait une certaine forme de rigidité. Une nouvelle date de plaidoirie a été fixée au 24 janvier prochain. Plus de deux heures de débats sont prévues.