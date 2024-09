Des milliers de manifestants à Mexico contre une réforme judiciaire

Des milliers de personnes, en majorité des employés de l'administration judiciaire et des étudiants en droit, ont manifesté dimanche à Mexico contre une réforme judiciaire qui prévoit que les juges et les magistrats du pays soient élus par un "vote populaire".

Les détracteurs de la réforme, par lesquels figurent aussi les Etats-Unis et les organisations de défense des droits humains, estiment qu'elle portera atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire en le politisant et que les trafiquants de drogue pourraient plus facilement contrôler les juges en s'immisçant dans leur élection.

Le texte a déjà été adopté mercredi par la Chambre des députés où le parti présidentiel et ses alliés sont ultra-majoritaires.

"Le pouvoir judiciaire ne va pas tomber", ont scandé les manifestants.

La réforme prévoit que les juges -- dont ceux de la Cour suprême -- et les magistrats du pays soient élus par un "vote populaire".

Le chef de l'Etat sortant, dont la popularité avoisine les 70%, accuse les juges et magistrats de favoriser la corruption et les groupes criminels et d'être responsables d'une impunité de plus de 90% des crimes commis, selon les ONG.