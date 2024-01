Des peines de travail et de prison pour une rixe familiale sur fond de mariage arrangé

L'altercation a eu lieu dans la nuit du 26 au 27 avril 2023 aux alentours de 03H00 du matin dans la commune bruxelloise de Schaerbeek. Quatre personnes avaient été blessées, dont l'une grièvement.

D'après le parquet, il est rapidement apparu qu'il s'agissait d'une rixe entre plusieurs membres d'une même famille. L'élément déclencheur de cette bagarre aurait été le mariage d'une des filles de l'homme qui a été grièvement blessé. La jeune femme avait d'abord été promise à un cousin, mais comme une autre famille offrait une dot plus importante, elle aurait été fiancée à un fils de cette autre famille. L'homme éconduit, cinq cousins et leur frère seraient alors allés demander des comptes au père de la mariée, armés de bâtons et de scies notamment.