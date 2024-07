Deux cents voyageurs évacués d'un train en panne entre Bruxelles et Louvain

La circulation des trains restait perturbée entre Bruxelles-Nord et Louvain, jeudi après-midi, en raison d'un incident en matinée sur les voies à hauteur de Erps-Kwerps (Brabant flamand), a annoncé le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire Infrabel. Deux cents voyageurs ont dû être évacués d'un train. Les perturbations se poursuivent car les travaux de réparation sont complexes. Des retards et suppressions sont possibles.

Vers 10h30, un train reliant Anvers à Hasselt a heurté un arbre penché sur les voies à hauteur de Erps-Kwerps. Le train a été endommagé et est à l'arrêt, bloquant une des quatre voies entre Nossegem et Herent. Deux cents voyageurs se trouvant à son bord ont dû être évacués. Ils ont pu poursuivre leur trajet en bus.

Les pompiers et une équipe technique ont, dans un premier temps, coupé l'arbre problématique et ont libéré le pantographe. Infrabel pourra ensuite inspecter les caténaires et les réparer. Après cela, les équipes techniques pourront dépanner le train à l'aide d'une locomotive de dépannage.