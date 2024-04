Deux piétons mortellement fauchés par une voiture à proximité d'un dancing à Waremme

Deux piétons ont été mortellement fauchés par une voiture, dimanche matin, à proximité d'un dancing à Waremme, en province de Liège, a-t-on appris auprès des services de secours et de la police. L'automobiliste a pris la fuite.

Deux quadragénaires, l'un domicilié à Oleye (Waremme) et le second à Liège, ont été renversés par une voiture circulant en direction de l'autoroute E40, à hauteur du Flanagan bar.

L'une des victimes est décédée sur place, l'autre a succombé à ses blessures après avoir été admise au service des urgences d'un hôpital liégeois.

Le parquet de Liège a requis l'intervention d'un expert sur les lieux de l'accident. Les circonstances du drame doivent encore être établies formellement.

Selon certains témoignages, le conducteur en cause aurait été impliqué, juste avant l'accident doublement mortel, dans une course avec un second véhicule.