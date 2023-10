Deux procès prévus en janvier et février aux assises de Liège

Gaetano Medico avait fait feu sur Michaël Bomerson, un Flémallois âgé de 34 ans, le 25 mars 2020 en période de confinement. La victime avait été atteinte par plusieurs balles au thorax, dans la cuisse et dans l'épaule.

Michaël Bomerson et la fille de Gaetano Medico avaient rompu quelques jours avant les faits. Le trentenaire?? s'était rendu chez son beau-père à Flémalle animé d'une colère et il espérait discuter avec lui pour comprendre les causes de la rupture. Mais Gaetano Medico l'avait attendu avec une carabine chargée et avait fait feu sur lui. Il affirme avoir tiré pour faire peur à son beau-fils. Gaetano Medico répondra d'un assassinat le 15 janvier 2024.