Deux suspects incarcérés dans le cadre d'une enquête sur le décès d'une dame âgée à Forest

Le 1er septembre dernier, Armande D., âgée de plus de 70 ans, avait été retrouvée grièvement blessée dans le hall d'entrée de son domicile situé à Forest. Une amie à elle, qui ne l'avait pas vue se présenter à un rendez-vous, s'était inquiétée et lui avait rendu visite. Lorsqu'elle a retrouvé la femme, elle a immédiatement prévenu la police et les services d'urgence, avant que ceux-ci n'emmènent la victime à l'hôpital. Armande D. a succombé à ses blessures peu de temps après.

Selon La Capitale, la dame habitait seule et était assez aisée, ayant bénéficié de l'héritage de ses grands-parents. Elle souffrait cependant du syndrome de Diogène, collectionnant compulsivement les objets et s'occupant d'une quarantaine de chats. Elle se serait par ailleurs fait cambrioler à plusieurs reprises au cours des dernières années.