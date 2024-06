Dix-neuf suspects interpellés liés à l'organisation criminelle démantelée au Peterbos

L'opération policière menée mardi a permis de démanteler une organisation criminelle internationale prétendument active dans le trafic de stupéfiants. Ce gang aurait des ramifications jusqu'à Marseille, et serait spécialisé dans le trafic de cocaïne et de cannabis.

"Cette opération s'inscrit dans le cadre de trois instructions judiciaires distinctes, articulées autour de la problématique du quartier du Peterbos. Ces enquêtes sont dirigées et coordonnées par des juges d'instructions de Bruxelles et par la section grand-banditisme du parquet de Bruxelles", a précisé le parquet.

Des mois d'enquête intensive ont permis d'établir que cette organisation criminelle pourrait être liée à plusieurs fusillades, enlèvements, violences et tentatives d'assassinat survenus à Bruxelles ces derniers temps. Au total, 25 perquisitions ont été effectuées mardi dans le cadre de ces trois dossiers, menant à l'arrestation de 19 suspects, dont 17 en Belgique et deux à Marseille - et cela "grâce à la bonne collaboration entre les autorités judiciaires et policières belges et françaises".

"À ce stade, quatre suspects ont été inculpés du chef de membre ou dirigeant d'une organisation criminelle, tentative d'assassinat, vente de stupéfiants en association, vente de stupéfiants en association en qualité de dirigeant, détention d'armes, vol avec violence et blanchiment", poursuit le parquet. Ils ont été placés sous mandat d'arrêt.

Les autres suspects sont encore interrogés et les juges d'instruction décideront de leur placement ou non en détention préventive dans les prochaines heures.