Dominique Pelicot de retour mardi devant la cour au procès des viols de Mazan

Dominique Pelicot, principal accusé dans l'affaire des viols de Mazan, qui n'était plus apparu à l'audience depuis mercredi dernier pour raisons de santé, a fait son retour devant la cour criminelle de Vaucluse mardi.

Aidé d'une canne et vêtu d'une veste grise, il est entré lentement dans le box des accusés avant de s'asseoir sur un fauteuil bleu censé être plus confortable et lui permettre de suivre les prochaines audiences.

Il a commencé à témoigner indiquant une nouvelle fois qu'il reconnaît les faits "dans leur totalité".

Le président de la cour, Roger Arata, avait dévoilé en ouverture d'audience les conclusions de l'expertise médicale qui avait été ordonnée pour juger de l'état de santé de Dominique Pelicot.