Du kérosène de l'OTAN se retrouve... à la pompe à essence: une base militaire belge s'est fait SIPHONNER son carburant

L'OTAN s'est fait voler du kérosène. Et pas qu'un peu. L'Alliance Atlantique a pris bonne note du résultat d'une enquête menée par la police italienne, qui a interpellé 46 personnes dans une affaire criminelle liée au vol de centaines de milliers de litres de kérosène, le tout dans une base située en Belgique. Une bande de malfaiteurs venue de notre pays s'est emparée de plus de 850.000 litres de ce carburant.

Ils ont ensuite exploité le butin dans diverses stations-services, en Belgique et en Italie, s'offrant ainsi des revenus colossaux. Pendant des mois, les enquêteurs italiens ont scruté le réseau pour mettre à mal ce qui est un vol majeur. Le kérosène, transformé en carburant, n'est évidemment pas recommandé. "Attention à votre voiture. Ce kérosène a été trafiqué et peut causer d'importants dommages aux moteurs", confirme notre journaliste Vany Esposito. Les noms et lieux de ces stations n'ont pas été dévoilés.