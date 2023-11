Évacuation d'un centre scolaire après une alerte à la bombe à Waterloo

Les autorités scolaires et communales se sont aussitôt mobilisées pour organiser l'évacuation des élèves et enseignants présents, et inviter les arrivants à retourner chez eux.

"Celles et ceux qui n'ont pas pu rentrer, je pense notamment aux internes, ont été conduits au hall sportif situé à proximité de la maison communale, lequel constitue le centre d'accueil prévu dans notre plan d'urgence", commente Florence Reuter.

L'intervention de plusieurs équipes des polices fédérale et locale a été sollicitée et des chiens ont été amenés à participer à la fouille des locaux.