Flandre : l'exclusion des propriétaires du logement social est constitutionnelle

Cet arrêt concerne le Code flamand du Logement de 2021. Ce texte prévoit que le candidat locataire ne peut pas posséder totalement ou partiellement en pleine propriété un logement ou une parcelle destinée à la construction d'un logement. Des règlementations proches existent aussi dans les deux autres Régions.

Via une question préjudicielle, la Cour constitutionnelle a été appelée à se prononcer sur le code flamand du Logement à la suite d'un litige opposant une société de logement social et un couple de locataires. La société demande, devant la Justice de paix du canton de Furnes, la résiliation du bail et le remboursement de la réduction du loyer dont ceux-ci ont bénéficié indûment, après avoir constaté que ce couple a acquis à l'étranger une habitation en pleine propriété.