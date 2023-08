Francisca est portée disparue à Braine-l’Alleud: l'avez-vous vue?

Le samedi 19 août 2023 vers 14h00, Francisca GOMEZ VILLAFRANCA, une dame âgée de 73 ans, a quitté son domicile situé avenue Napoléon à Braine-l’Alleud. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Elle a pour habitude de se déplacer en bus, de faire de l’auto-stop et de longues promenades. Francisca mesure environ 1m50, est corpulence normale, a les yeux bruns et les cheveux blancs coiffés en chignon. Elle porte des lunettes et se déplace avec une canne en bois. Elle peut paraître confuse.