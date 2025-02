Grave accident de la route dans l'entité d'Ath: deux personnes blessées, pronostic vital engagé

Deux victimes éjectées du véhicule

Les deux occupants de la Jeep ont été projetés hors de leur voiture sous la force de l’impact. "Elles ont été emmenées à Ambroise Paré à Mons et au CHwapi à Tournai dans un état très grave. Leurs jours sont en danger et leur pronostic vital est engagé", précise Eric Stasik. En revanche, le conducteur de l’autre voiture a eu plus de chance et ne souffre que de blessures légères.

Les deux victimes seraient âgées d’une cinquantaine d’années. "Heureusement, les secours sont rapidement arrivés et ont pris en charge les blessés. Malheureusement, le choc a été très violent", ajoute Eric Stasik. Face à la gravité de l’accident, la chaussée a été totalement fermée dans les deux sens, et des itinéraires de déviation ont été mis en place.

De nombreux services de secours ont été mobilisés, dont un véhicule de désincarcération venu de Rebaix, deux équipes du SMUR, ainsi que trois ambulances.