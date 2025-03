Il la forçait à avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes sur des aires d'autoroute: un Bruxellois condamné à cinq ans de prison

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné, vendredi, Abdelkrim B., un habitant de Forest né en 1977, à une peine de cinq ans de prison dont trois fermes assortie d'une amende de 2.000 euros. Son arrestation immédiate a été ordonnée à l'audience. L'homme était poursuivi pour de multiples faits de mœurs, des violences et des faits de harcèlement sur son ancienne compagne.

Il menaçait aussi de diffuser des vidéos à caractère sexuel la mettant en scène. Elle avait fini par expliquer qu'Abdelkrim B. la forçait à des relations sexuelles avec lui et avec d'autres personnes sur des aires d'autoroute ou dans des clubs libertins. Il l'avait progressivement isolée.

Le dossier avait démarré lorsque la victime était venue déposer plainte pour des faits de maltraitance animale. Elle s'était alors ouverte aux policiers à propos du harcèlement qu'elle subissait de la part de celui qui était alors son compagnon. Elle avait expliqué subir des menaces et que ce dernier lui demandait de lui trouver une nouvelle femme pour qu'il consente à la quitter.

Elle avait vécu ainsi sous son emprise durant cinq ans. À l'audience, le prévenu a tout nié, sa défense plaidant l'acquittement à titre principal. Le ministère public, lui, a requis cinq ans de prison ferme pour sept faits de viol et d'atteinte à l'intégrité sexuelle, des violences et des faits de harcèlement alors que le prévenu avait déjà été condamné en 2020 à Bruxelles à 20 mois de prison avec sursis pour coups et blessures volontaires.

Une fois le jugement prononcé, à la demande du parquet, l'arrestation du prévenu a été ordonnée vu le risque de récidive et ses liens avec l'Algérie, où il aurait pu être tenté de fuir.