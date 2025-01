Info trafic: 1h pour rejoindre le carrefour Léonard, grosses perturbations sur le ring après un accident

Dans l'autre sens, vous devez ajouter 20 minutes entre Wezembeek-Oppem et le Carrefour Léonard vers Waterloo.

Un accident a été signalé au niveau du Carrefour Léonard sur le ring extérieur en venant de Waterloo. Deux voies de circulation sont obstruées en direction de Tervuren, ce qui provoquent de grosses perturbations. Les files débutent à cet endroit sur 11 km entre Mont-Saint-Jean et Léonard, vous devez toujours ajouter 1h à votre temps de parcours.

Le second se trouve sur l'E25 Nivelles-Wavre. L'accident s'est produit à hauteur de Corbais, au niveau des travaux de la jonction avec la Nationale 4. Vous devez ajouter 45 minutes depuis Mont-Saint-Guibert.

Du côté de Charleroi, vous ajoutez aussi 15 minutes sur la Nationale 5 entre Somzée et le Rond Point du Bultia suite aux travaux entrepris peu avant pour créer un nouveau rond-point et le passage sur une seule voie dans chaque sens avec une limitation de vitesse à 50 km/h.

Alerte jaune

Suite au passage de la tempête Floriane, il subsiste plusieurs arbres sur la chaussée sur la Nationale 639 en région liégeoise à hauteur de Engis. Entre le carrefour de la N90 et Neuville-en-Condroz. La Nationale est donc fermée dans les deux sens.

On en profite pour vous rappeler que ce mardi, de la pluie est au programme et parfois de la neige fondante. Il y a d'ailleurs un avertissement jaune émit par l'IRM qui est en cours jusque 19h sur les provinces de Liège et du Luxembourg.

Restez donc prudents, adaptez votre vitesse, maintenez les distances de sécurité et évitez surtout les freinages brusques.