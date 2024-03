Info trafic: la situation est compliquée autour de Bruxelles ce jeudi

08h09

2 accidents dégagés

Les 2 accidents sur le ring de Bruxelles à Jette et à Grimbergen ont été dégagés.

Seul un véhicule est signalé en panne en bande centrale à Wemmel en direction de Grand-Bigard.

Les files n'ont pas encore disparu avec 30 minutes perdues en extérieur entre Machelen et Wemmel en direction de Grand-Bigard et 25 minutes en intérieur entre Expo et Machelen vers Zaventem.

Faisons un petit point sur les autres files vers et autour de la capitale :

--> 30 minutes sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Zemst et Machelen

--> 15 minutes à ajouter sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne.

--> 10 minutes sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle.

--> Toujours des soucis sur l'E40 avec cet accident signalé à Ternat : 30 minutes au départ de la Capitale vers la côte et 20 minutes en venant de Gand entre Alost et Ternat.

Par contre, un trafic assez fluide sur l'E411 venant de Namur et sur le ring extérieur en venant de Waterloo vers le Carrefour Léonard. (+/- 3 minutes)

Enfin, un véhicule est signalé en panne sur la Nationale 98 à hauteur de Fosses-La-Ville. Il bloque la bande de droite en direction de Mettet.