Info trafic: toujours des files sur le ring de Bruxelles

09h16 Toujours des files sur le ring de Bruxelles Les files sont toujours conséquentes entre Woluwé-Saint-Etienne et Tervuren sur le ring intérieur de Bruxelles. Vous devez encore ajouter 25 minutes à votre temps de parcours tout comme entre Expo et Machelen. Sur les autres axes : 15 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles depuis Bertem et sur l'E19 entre Peutie et Machelen

10 minutes sur le ring extérieur entre Waterloo et Léonard et sur l'E411 depuis Hoeilaart

08h42 Ça se complique sur l'E40 Un Bigbag est signalé en bande de gauche sur l'E25 à hauteur de Bastogne en direction du Luxembourg. Vous ralentissez maintenant 20 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles de Heverlee à Woluwé-Saint-Etienne. Plus loin, on signalera aussi la fermeture du Tunnel Reyers vers le Centre en raison du Sommet européen se déroulant ces jeudi et vendredi à Bruxelles. Un périmètre de sécurité sera donc mis en place dès 11h autour du rond-point Schuman. 15 minutes de files sur l'E40 venant de Gand entre Alost et Grand-Bigard en direction de Bruxelles donc. Sur le ring intérieur : 10 minutes à ajouter entre Haut-Ittre et Halle puis 25 minutes entre Expo et Machelen et enfin 25 minutes entre Woluwé-Saint-Etienne et Tervuren. Sur le ring extérieur, les files ont un peu diminué avec 15 minutes entre Waterloo Centre et le Carrefour Léonard vers Zaventem. Enfin, on signalera que les files au niveau des travaux de l'E411 à Daussoulx sont assez importantes, ce matin, avec 25 minutes à ajouter entre BOUGE et Aische-en-Refail. À votre arrivée à Bruxelles, vous perdez 10 minutes entre Hoeilaart et Léonard.

08h16 Les travaux de l'E411 débutant à Daussoulx, vous ralentissent 15 minutes Un accident est signalé sur l'E40 Bruxelles-Liège-Aix-la-Chapelle à hauteur de Barchon. La bande de droite est obstruée en direction de la frontière allemande. Dans l'autre sens sur cette E40, 15 minutes de files sont présentes entre L'Aire de Tignée et Cheratte vers Liège. Sur l'E25, toujours en région liégeoise, vous perdrez 10 minutes sur l'E25 entre Wandre et Bressoux. Au départ de Namur, les travaux de l'E411 débutant à Daussoulx vous ralentissent 15 minutes entre Champion et Aische-en-Refail. Vous ralentissez aussi 5 minutes à l'approche de Daussoulx sur l'E42 depuis l'Aire de Hulplanche. Dans le Hainaut, les travaux au Rond-Point du Bultia à Gerpinnes vous ralentissent 10 minutes en direction de Charleroi. Vous ralentissez aussi un peu moins de 15 minutes entre l'Aire du Bois du Gard et Houdeng-Goegnies sur l'E19. Vers Bruxelles maintenant, vous ralentissez : 15 minutes sur le ring extérieur entre Mont-Saint-Jean et le Carrefour Léonard vers Zaventem 15 minutes sur l'E40 entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne. On signale d'ailleurs à l'instant sur cette E40 un véhicule en panne en bande de gauche à hauteur de Everberg en direction de Bruxelles. 10 minutes sur l'E411 entre Hoeilaart et le carrefour Léonard. 20 minutes sur le ring intérieur entre Wezembeek-Oppem et Tervuren

07h31 Bonne nouvelle: pas d'accident à signaler Pas d'accidents à signaler, c'est une bonne nouvelle. Les files évoluent sur le ring extérieur avec maintenant un peu moins de 15 minutes à perdre entre Mont-Saint-Jean et le Carrefour Léonard en direction de Zaventem. 10 minutes sur le ring intérieur entre Haut-Ittre et Halle puis 25 minutes entre Expo et Machelen et maintenant 20 minutes (au lieu de 25 tout à l'heure) entre Woluwé-Saint-Etienne et Tervuren vers Waterloo. Les premières files, encore légères sur l'E40 Liège-Bruxelles avec 10 minutes entre Haasrode et Heverlee puis 5 minutes entre Sterrebeek et Woluwé-Saint-Etienne. Les files se sont allongées aussi sur l'E429 Tournai-Bruxelles avec maintenant 20 minutes à ajouter entre Tubize et le Ring de Bruxelles à Halle.

07h10 Files autour et vers Bruxelles Pas d'incidents à signaler pour l'instant. Seules les files autour et vers la capitale: sur le ring intérieur de Bruxelles bien évidemment entre Grand-Bigard et Machelen (+20 minutes) mais aussi dans l'autre sens en extérieur entre Grimbergen et Wemmel (+6 min). Vous ralentissez déjà fortement entre Woluwé-Saint-Etienne et Tervuren où la circulation est ramenée sur une bande. C'est 25 minutes qu'il faut ajouter à votre temps de parcours. En provenance de Namur via l'E411, déjà quelques ralentissements au départ de Daussoulx dans la zone de travaux où vous ajouterez 10 minutes. Ensuite à votre arrivée à Bruxelles, c'est 15 minutes qu'il faut ajouter entre Overijse et le Carrefour Léonard. En venant de Tournai via l'E429, c'est déjà 10 minutes qu'il faut ajouter entre Tubize et Halle. En venant de Gand par l'E40, vous ajoutez aussi 10 minutes entre Alost et Ternat. Enfin, les premières files aussi sur le ring extérieur avec 5 minutes à ralentir entre Mont-Saint-Jean et Argenteuil vers Zaventem.

06h37 Accident à Tervuren C'est bien évidemment sur le ring intérieur que vous ralentissez pour l'instant avec: 10 minutes supplémentaires entre Grand-Bigard et Machelen en direction de Zaventem et plus loin maintenant 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren où un accident s'est produit en surface sur l'Avenue de Tervuren.