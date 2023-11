La chambre du conseil d'Anvers prolonge la détention de B.D. dans l'affaire Sven Pichal

La chambre du conseil d'Anvers a décidé jeudi de prolonger la détention de B.D., 35 ans, qui, comme l'ex-animateur de radio Sven Pichal, est suspecté de possession et diffusion d'images de violences sexuelles sur mineurs, a rapporté le parquet d'Anvers.

Une plainte a été déposée auprès de la police de la zone d'Anvers au début du mois d'août. Une enquête judiciaire a suivi et, le même mois, l'acteur R.D.B. a été placé sous mandat d'arrêt pour possession et diffusion d'images de violences sexuelles sur mineurs.

Plus tard, quatre autres hommes sont entrés en scène. Deux d'entre eux, Sven Pichal et B.D., sont également soupçonnés de posséder et de diffuser de telles images, les deux autres n'étant suspectés que de possession.