La chambre du conseil renvoie Sihame El Kaouakibi devant le tribunal correctionnel

La chambre du conseil d'Anvers a renvoyé l'ancienne députée flamande Sihame El Kaouakibi devant le tribunal correctionnel pour fraude aux subsides liée à son ASBL Let's Go Urban. L'association et le compagnon de l'Anversoise sont également renvoyés devant le tribunal, a indiqué le parquet d'Anvers.

"Pour d'autres qualifications évoquées dans l'enquête, il a été décidé de ne pas mener de poursuite ou l'enquête a été clôturée", a ajouté le porte-parole.

Sihame El Kouakibi, son compagnon et l'ASBL peuvent encore interjeter appel. Dans le cas contraire, une audience préliminaire au procès pourrait déjà être organisée avant la fin d'année.

L'affaire a éclaté en 2021 à la suite d'un audit interne au sein de l'ASBL Let's Go Urban. L'ex-élue de l'Open VLD avait ainsi obtenu des subsides pour son association, qu'elle aurait ensuite redirigés vers d'autres projets. Le parquet d'Anvers a lancé en février 2021 une enquête à ce sujet.

L'association a déclaré faillite en juin 2021. Ses autres projets comme la plateforme de recrutement WannaWork et son bureau de communication WannaCatch ont subi le même sort. L'État belge, la communauté flamande, la Ville d'Anvers et la curatelle de Let's Go Urban et Point Urban se sont déclarés parties civiles.