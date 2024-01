La Corée du Nord démolit une arche symbolisant la réunification de la péninsule coréenne

Cette décision fait suite à plusieurs déclarations du leader nord-coréen Kim Jong-Un soulignant que la réunification de la péninsule coréenne n'était plus possible. Il a également fait part de sa volonté d'inscrire la Corée du Sud en tant qu'"ennemi numéro un" dans la constitution. Les expressions comme "indépendance, réunification pacifique et grande unité nationale" doivent être bannies de la constitution, a-t-il estimé.

La Corée du Nord a également dissous la semaine dernière plusieurs agences travaillant à l'unification avec son voisin du sud.